Dükkanın önündeki kıyafetleri çaldılar! O anlar kamerada

Yayınlanma:
Bursa’da 2 kadın, sokaktaki bir mağazanın önünde askıda duran kıyafetleri çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 22 Ocak günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir dükkanın önünde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 2 kadın sokakta bulunan bir mağazanın önünde, kaldırımdaki askında duran kıyafetleri el çabukluğuyla çaldı.

magaza-onundeki-kiyafetleri-caldilar-o-1133976-336645.jpg

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI!

İki kadının, mağazanın önünde bulunan kıyafetleri hızlıca çaldığı anlar, işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Söz konusu görüntülerde, ellerinde poşetler yanlarında da bir kız çocuğu bulunan kadınların, kıyafetlere bakma bahanesiyle dükkanın önünde durduğu ve kıyafetleri askıdan alıp ellerindeki poşetlerin arasına gizleyerek olay yerinden uzaklaştığı fark edildi .

Kaynak:DHA

Türkiye
