Tatil için geldiği Türkiye'de canice öldürülmüştü! Sanıklar için istenen ceza belli oldu

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi’nde, 23 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen olayda, sahil şeridindeki sitede bir grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı ve çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra 17 yaşındaki P.G., Poyraz Başnak ile arkadaşı Onur Akyüz'ü yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G. ile Başnak ve Akyüz'ü otomobille takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G. ve S.A.G. (18), Poyraz Başnak ve Akyüz'e saldırdı.

BAŞINA ALDIĞI DARBE HAYATINA SON VERDİ!

Almanya'dan bir süre önce ailesiyle tatil için ilçeye gelen Başnak, S.A.G.'nin savurduğu sopanın başına isabet etmesi nedeniyle yaralandı. P.G. ve S.A.G. ise, Akyüz'ü de darbettikten sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Toprağa gömülü bulunmuştu! İzmir'de katledilen Mihriban'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren Poyraz Başnak, 6 Ağustos'ta hayatını kaybederken jandarma, olayın ardından S.A.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken Başnak 8 Ağustos'ta Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; Poyraz Başnak'ın ölümüne ilişkin sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Sanık S.A.G. hakkında müebbet hapis, suça sürüklenen çocuk P.G. hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianamede ayrıca, olayda yaralanan Akyüz'e yönelik eylemleri nedeniyle de P.G. hakkında 4 aya kadar, S.A.G. hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Her iki sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianameler daha sonra birleştirildi.

Durdu, köpeğe baktı ve arabayla üzerinden geçti

İddianamede; sanıkların olay sırasında sanıkların ellerindeki sopayla Poyraz Başnak'ın başına vurarak ölümüne sebep oldukları ve Akyüz’ü darp ettikleri ifade edildi. Hazırlanan iddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.