Durdu, köpeğe baktı ve arabayla üzerinden geçti

SOHAYKO Derneği, İstanbul Taksim'de bir köpeğin arabayla öldürüldüğü anları paylaştı. Aracı kullanan şahsın durup bekleyip köpeği ezdiği anlar anbean kameraya yansıdı.

DURDU, KÖPEĞE BAKTI VE ARABAYLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir sokak köpeğinin araçla ezildiği anlara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Dernek, olayın kaza olmadığını ileri sürerek sorumluluk iddiasını özel bir şirkete yöneltti.

Paylaşımda yer alan görüntülerde, sokak köpeğinin bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği görülürken, SOHAYKO yaşananların kasıt içerdiğini savundu. Dernek, olayla ilgili sorumluluğun belirli bir şirkete ait olduğunu öne sürdü.

Şirketten konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken SOHAYKO'nun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Taksim Gümüşsuyu bölgesinde, çevrede yaşayan ve herhangi bir saldırganlığı bulunmayan, kendi halinde bir sokak köpeği; 35 AKV 799 plakalı, PARAF Elektrik firmasına ait araç tarafından göre göre, isteyerek ve bilerek ezilerek öldürülmüştür.

Olay, bir trafik kazası ya da ani gelişen bir durum değildir. Görgü tanıkları ve mevcut görüntüler, hayvanın yol üzerinde fark edilmesine rağmen aracın durmadığını, aksine bilinçli şekilde yönelerek üzerinden geçildiğini göstermektedir. Bu durum, kasten hayvan öldürme fiilidir.

Evlat hayvan severler tarafından kliniğe alınmıştı sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir.”