Tatbikatta selde kalanlar sedye ile kurtarıldı
Yayınlanma:
SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyeleri AFAD ekiplerinin desteğiyle Melen çayında sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşları kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikatta suyun içerisinde mahsur kalan vatandaşlar gerilen iplere kurulan sedyelerle kurtarıldı.

Düzce’de SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyeleri, AFAD ekiplerinin desteğiyle Melen Çayı’nda sel felaketine yönelik kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, akıntı içinde mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi canlandırıldı.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisinde düzenlenen tatbikata, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği’ne bağlı 60 gönüllü katıldı. AFAD ekiplerinin koordinasyonunda yapılan çalışmada ekipler, botlarla çaya inerek senaryo gereği sel sonrası nehrin farklı noktalarında mahsur kalan kişilere ulaştı. Akıntı içinde bulunan afetzedeler, gerilen halatlar üzerine kurulan sedyeler yardımıyla sudan çıkarıldı.

arama-kurtarma-ekiplerinden-cayda-sel-ta-1073770-318594.jpg

Tatbikat kapsamında AFAD eğitmenleri, dernek üyelerine yönelik uygulamalı eğitimler de verdi. Eğitimlerde suda afetzede arama, akıntılı suda yön bulma ve suya kapılan kişilerin kurtarılmasına ilişkin teknikler anlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

