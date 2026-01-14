Taş ocağında feci olay: 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Taş ocağında feci olay: 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Bartın'da taş ocağı sahasında hafriyet dökümü yapan kamyonun devrilmesi sonucu 63 yaşındaki Fahrettin Tombul hayatını kaybetti.

Bartın'da Fahrettin Tombul'un kullandığı kamyon, hafriyat dökümü yaptığı esnada devrildi. Olayda 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

HAFRİYAT DÖKÜMÜ SIRASINDA DEVRİLDİ

Saat 16.00 sıralarında Gürgenpınarı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında Fahrettin Tombul’un malzeme boşalttığı kamyon, 5 metre yükseklikten devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

tas-ocagi-sahasinda-devrilen-kamyonun-so-1115415-331122.jpg

Son Dakika | Ordu'da taş ocağındaki göçükte kalan 75 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldıSon Dakika | Ordu'da taş ocağındaki göçükte kalan 75 yaşındaki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

63 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda sıkışan 63 yaşındaki işçi, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

tas-ocagi-sahasinda-devrilen-kamyonun-so-1115416-331122.jpg

Tombul'un cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

