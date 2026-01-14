Taş ocağında feci olay: 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Bartın'da Fahrettin Tombul'un kullandığı kamyon, hafriyat dökümü yaptığı esnada devrildi. Olayda 63 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
HAFRİYAT DÖKÜMÜ SIRASINDA DEVRİLDİ
Saat 16.00 sıralarında Gürgenpınarı Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait taş ocağı sahasında Fahrettin Tombul’un malzeme boşalttığı kamyon, 5 metre yükseklikten devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
63 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tombul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda sıkışan 63 yaşındaki işçi, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Tombul'un cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA