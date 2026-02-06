Tartıştıkları lise öğrencisinin çene ve omuriliğini kıran 4 kişi tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir lisede çıkan kavgada 11. sınıf öğrencisi K.N. Altınkama'yı darbederek omuriliğinde ve çenesinde ağır yaralanmalara neden olan 4 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararı iptal edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılar, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOP ATMA MESELESİ VAHŞETE DÖNÜŞTÜ

Olay, 3 Şubat tarihinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11. sınıf öğrencisi K.N. Altınkama ile sınıf arkadaşı Y.Z. arasında beden eğitimi dersinde birbirlerine top atma meselesi yüzünden bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Y.Z., öğle yemeği arasında Altınkama'yı "konuşmak" bahanesiyle okulun önüne çağırdı.

POLİS MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

Okul önüne giden Altınkama, burada Y.Z. ile yanındaki diğer şüpheliler A.L., O.G. ve E.İ.A. tarafından feci şekilde darbedildi. Ensesine ve çenesine aldığı ağır darbelerle yere yığılan öğrenci, tesadüfen bölgede bulunan polis ekiplerinin müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarıldı.

OMURİLİĞİNDEKİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT EDİLDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor. Çenesinde ve omuriliğinde kırıklar tespit edilen Altınkama, hastanede acil olarak ameliyata alındı.

Takip ettikleri sürücüye küfürler savurup yumruk attılar! Magandalar kamerada

ADLİ SÜREÇTE KARAR DEĞİŞTİ

Olayın ardından gözaltına alınan 18 yaşından küçük 4 şüpheli, ilk etapta çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak darbedilen öğrencinin hayati tehlikesinin bulunması ve yaralanmanın boyutu üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, 4 zanlının da tutuklanmasına hükmetti.

DHA