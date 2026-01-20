Tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti: Ekipleri görünce sarıldılar

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak’ta, 18 Ocak’ta meydana gelen olayda, bir saldırgan sokak ortasında bir kadını darbetti.

Marketi basıp akrabalarını darbettiler! O anlar kamerada

Tartışma sırasında kadına tokat atan saldırgan, birkaç adım attıktan sonra geri dönerek kadına tekme attı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Sokaktaki sesleri duyarak kadının darbedildiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİ GÖRÜNCE SARILDILAR!

Ekipleri gören çift, bir sorun olmadığını, darp ve yaralanma olayının yaşanmadığını ileri sürerek birbirine sarıldı. Darbedilen kadının şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.