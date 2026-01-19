Marketi basıp akrabalarını darbettiler! O anlar kamerada
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan bir markette, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, market işletmecisinin aralarında husumet olan akrabaları işyerine geldi. Taraflar arasında tartışma yaşandı.
Atlas'ın ölümünden sonra AVM'de yürekleri ağza getiren 'bıçaklı' kavga! Üç çocuk gözaltında
Meydana gelen tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.
MARKET İŞLETMECİSİNİ DARBETTİLER!
Saldırgan grup, market işletmecisine saldırarak işletmeciyi tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırganlar, daha sonra ise, markette bulunan ürünleri, işletmecinin üzerine fırlattı.
O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ !
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, araya girmesi sonucunda taraflar ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise, markette bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Kaynak:DHA