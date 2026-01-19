Marketi basıp akrabalarını darbettiler! O anlar kamerada

Marketi basıp akrabalarını darbettiler! O anlar kamerada
Yayınlanma:
Adana'da bir market işletmecisi, husumetli olduğu akrabaları tarafından darbedildi. Saldırganlar, markette bulunan ürünleri de, darbettikleri market işletmecisinin üzerine fırlatırken o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan bir markette, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, market işletmecisinin aralarında husumet olan akrabaları işyerine geldi. Taraflar arasında tartışma yaşandı.

Atlas'ın ölümünden sonra AVM'de yürekleri ağza getiren 'bıçaklı' kavga! Üç çocuk gözaltındaAtlas'ın ölümünden sonra AVM'de yürekleri ağza getiren 'bıçaklı' kavga! Üç çocuk gözaltında

Meydana gelen tartışma, kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

MARKET İŞLETMECİSİNİ DARBETTİLER!

Saldırgan grup, market işletmecisine saldırarak işletmeciyi tekme ve yumruklarla darbetti. Saldırganlar, daha sonra ise, markette bulunan ürünleri, işletmecinin üzerine fırlattı.

marketci-husumetli-akrabalari-tarafinda-1123265-333334.jpg

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ !

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, araya girmesi sonucunda taraflar ayrıldı. Yaşanan kavga anları ise, markette bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.


Kaynak:DHA

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı!
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 378 ihbar yapıldı!
Menzil'in İzmir'deki gövde gösterisine CHP'den FETÖ'lü uyarı
Menzil'in İzmir'deki gövde gösterisine CHP'den FETÖ'lü uyarı