Marketi basıp akrabalarını darbettiler! O anlar kamerada

Adana'da bir market işletmecisi, husumetli olduğu akrabaları tarafından darbedildi. Saldırganlar, markette bulunan ürünleri de, darbettikleri market işletmecisinin üzerine fırlatırken o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.