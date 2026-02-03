Tarikat yöneticisi önce kendisini sonra kızını istismar etti! "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin"

2017 yılında gittiği bir tarikatın yöneticisi olan Ayhan Ş. tarafından istismara uğrayan H.Ş., ailesi tarafından failiyle evlenmeye zorlandı. Söz konusu evlilikten bir kızı olan H.Ş., kızının 3 yaşındayken, babasının kendisini istismar ettiğini söylemesi üzerine 20 Şubat 2023 tarihinde Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Ayhan Ş.’den şikâyetçi oldu.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ!

Şikayet üzerine, çocuğun beyanı ve raporlar dikkate alan savcı, sanık Ayhan Ş.’nin tutuklanmasını talep etti fakat İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 22 Şubat 2023 tarihinde sadece bir ay adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak Ayhan Ş.’yi serbest bıraktı. Bir ay sonra adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

Aynı savcılık dosyayı, delil yetersizliği gerekçesiyle “kovuşturmaya yer yok” diyerek dosyayı kapattı.

ANNE “ADALET NÖBETİNE” DEVAM EDİYOR!

Ayhan Ş.’nin tutuksuz yargılanması nedeniyle adliye önünde kızı için adalet nöbetine başlayan anne H.Ş., adalet arayışını sürdürüyor. CHP PM Üyesi Aylin Nazlıaka, adalet arayan H.Ş.’nin adalet nöbetine destek verdi.

“FAİLİ KİM KORUYOR”

Anne H.Ş., adliye önünde yaptığı açıklamada ”Elimizde rapor mevcut çocuğun istismara uğradığına ilişkin. Soruyorum ben Türk devletine, kamuoyuna bu faili kim koruyor? Neden hala dışarıda? Biz öldükten sonra ben adaletin sağlanmasını istemiyorum. Çünkü ben 5 Mayıs’a kadar hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BU KARANLIK YAPI SORUMLUDUR”

“Başıma bir şey gelirse, bu karanlık yapı ve beni koruyamayanlar, sesimi duyup da susan herkes sorumludur. Geçmişte de buna benzer davaları sahiplendikleri gibi bizim davamızı da sahiplensinler. Aksi takdirde ben ve kızım bir şekilde hayattan koparılacağız” sözlerini sarf eden H.Ş., “Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuğum için mücadele ediyorum” dedi.

Anne, sözlerinin devamında “Bu konuşmalarım başka yerlere çekilmesin. Acımdan siyasi bir algı oluşturulmasın istiyorum, acının siyaseti olmaz” ifadelerini kullanarak “Bu karanlık yapı böyle, iftiralarla kadınları, çocukları hayattan koparıyorlar. Amaçları şu an, benim kendi intiharımı sağlamak çünkü bu aşamada bana bir zarar verirlerse kendileri yargılanacak. Ki bana zarar da verebilirler, üzeri intiharla da örtülebilir” sözlerini sarf etti.

“TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM”

“Kamuoyuna sesleniyorum, benim intiharım asla söz konusu değildir. Zaten öyle olsaydı, bugün burada adalet arayışı içinde olmazdım. Başıma bir şey gelirse, üzerinin intihar süsüyle örtülmemesini, bunun peşine düşülmesini istiyorum.” diyen H.Ş., “Ben soruyorum, bu kadar doktor görüşü varken, ben anne olarak bu kadar mücadele ediyorken neden evladımın elimden alınmasıyla tehdit ediliyorum? Neden yanımda olması gereken kişiler benim karşımda duruyor?” sorularını yöneltti.

H.Ş., “Benim karşımda olmamanız gerekiyor, size karşı olan bu yapıya karşı olmanız gerekiyor. Ama biz fakir olduğumuz için, kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek daha kolay. Benim kimsem yok bugün yanımda, annem babam hiç kimse yok. Tek başıma mücadele ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İstismarcısıyla evlendirilmişti! Şimdi kızı için adalet arıyor

ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARINA ÇAĞRI!

Aylin Nazlıaka, anneye “Biz varız, yalnız değilsiniz” diyerek sarılırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi ve “Geç gelen adalet, adalet değildir.” dedi. Ardından da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen Nazlıaka, “Bir kadın tehdit görüyorum diyor ya. Eğer öldürülürsem, intihar etti derlerse inanmayın diyor. Daha ne yapmak gerekiyor, bu kadını korumak için niçin kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz?” sözlerini sarf etti.



