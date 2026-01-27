İstismarcısıyla evlendirilmişti! Şimdi kızı için adalet arıyor

CEREN URAL – HALK TV

2017 yılında gittiği bir dini vakfın yöneticisi olan Ayhan Ş. tarafından istismara uğrayan, daha sonra ise Ayhan Ş. ile evlenmeye zorlanan H.Ş., kızı için adalet mücadelesi veriyor.

Söz konusu evlilikten bir kızı olan H.Ş., kızının, 3 yaşındayken babasının kendisini istismar ettiğini söylemesi üzerine 20 Şubat 2023 tarihinde, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi oldu.

Dedesinin istismarına uğrayan genç kadının sessiz kalan babasına karşı hukuk mücadelesi sürüyor

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ!

Çocuğun beyanı ve raporlar doğrultusunda savcı, sanık Ayhan Ş.’nin tutuklanmasını talep etti ancak İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 22 Şubat 2023 tarihinde yalnızca bir ay adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak şüpheliyi serbest bıraktı. Bir ay sonra adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. Aynı savcılık dosyayı, delil yetersizliği gerekçesiyle “kovuşturmaya yer yok” dedi ve dosyayı kapattı.

İtirazlar ve kamuoyu baskısının ardından yaklaşık bir yıl sonra dava açıldı. Yargı süreci halen devam ederken anne baskıların da sürdüğünü belirtti.

“İLLA KIZIMIN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?”

Kızı için adalet mücadelesi veren anne H.Ş., Halk TV’ye yaptığı açıklamada yaşadıklarını anlattı. “Hukuk her seferinde önümüze engeller çıkarıyor” diyen anne, adalet arayışının kendilerini tükettiğini söyleyerek “İlla kızımın ölmesi mi gerekiyor adaletin sağlanması için?” diye sordu.

Anne, mahallede ve okul çevresinde de dışlandıklarını belirterek üç yıl süren psikolojik desteğin sonunda kızının daha iyiye gittiğini ancak okulda yaşadıklarının kızını olumsuz etkilediğini ifade etti.

“Baskılardan dolayı kızım tekrar en başa döndü. Bu çocuğu sarıp sarmalayıp hayata tutundurmak yerine neden okul dışlıyor?” diyen anne, “Kızım istismara uğradı diye mahallede baskı görüyoruz. Sanki bunun sorumlusu bizmişiz gibi. Okulda kabul görmüyor bu çocuk.” ifadelerini kullandı.

TEHDİT VE BASKI İDDİALARI!

H.Ş., süreç boyunca vakıf bağlantılı kişiler tarafından tehdit edildiğini de öne sürdü. Mahkeme tarihleri yaklaştığında ev sahibinin kendisine baskı yaptığını, evinin kapısında anahtarlar bulduğunu söyleyen anne, güvenlik korkusuyla geceleri uyuyamadığını söyledi. Anne, “Kapının önünde oturuyorum. Kapı açılırsa hemen uyanabileyim diye… Bu şekilde nasıl yaşayabiliriz?” dedi.

“LÜTFEN SESSİZ KALMAYIN”

Şu an 7 yaşında olan kızı için sesini mücadele eden anne H.Ş., “Kamuoyuna sesleniyorum. Lütfen sessiz kalmayın” diyerek adalet nöbetini sürdüreceğini belirtti. Dava süreci devam ediyor.