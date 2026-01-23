Çocuklara cinsel istismar sanığına 63 yıl hapis

Kastamonu'da, "birden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" bulunduğu iddiasına ilişkin yütürülen davanın görülmesine devam edildi.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık S.Ö. (50) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık S.Ö, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

TOPLAM 63 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık S.Ö.'ye, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl 6 ay, "4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" gerekçesiyle 27 yıl, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 63 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında cep telefonunda mağdur çocuklara ait müstehcen içeriklerin belirlenmesi üzerine sanık hakkında dava açılmıştı.