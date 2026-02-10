Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' ve 'veri' operasyonu: Müdür ve uzman gözaltında!

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kamu kurumlarına uzanan yolsuzluk soruşturmasında, aralarında Tapu Müdürü ve Vergi Uzmanı'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. "Rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarının yanı sıra, vatandaşın mahremiyeti olan kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilip sızdırılması operasyonun dikkat çeken noktasını oluşturdu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, kamu görevlilerinin dahil olduğu iddia edilen bir yolsuzluk ağını ortaya çıkardı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları, kurumlar arası resmi yazışmalar ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeleri de değerlendirerek Babaeski'de operasyon için düğmeye bastı.

MÜDÜR VE VERGİ UZMANI LİSTEDE

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kamu bürokrasisinden önemli isimler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında; Babaeski Tapu Müdürü N.A, Vergi Dairesi Vergi Uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanlığı yapan N.A, G.D, E.K, M.G. ve O.K. yakalandı. Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı.

Üsküdar Devlet Hastanesinde iki doktora rüşvet gözaltısıÜsküdar Devlet Hastanesinde iki doktora rüşvet gözaltısı

ARAMALARDA SİLAH VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, suç unsuru olabileceği değerlendirilen çok sayıda dijital ve fiziki materyale el konuldu. Aramalar sonucunda 2 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, bir tüfek ve bir tabanca ele geçirilirken; çeşitli evraklar, kişisel notlar ile bir miktar döviz ve nakit para muhafaza altına alındı.

SORGU SÜRECİ EMNİYETTE BAŞLADI

Gözaltına alınan Tapu Müdürü, Vergi Uzmanı ve beraberindeki 5 şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Vatandaşların tapu ve vergi dairesindeki bilgilerinin nasıl ele geçirildiği ve rüşvet çarkının işleyişine dair ayrıntıların, emniyetteki sorgu aşamasında netleşmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

