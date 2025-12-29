Talaş silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, talaş silosundan malzeme alırken dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesindeki olay, Hamzabey Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında yaşandı. 31 yaşındaki işçi Yasin T., fabrikadaki talaş silosundan talaş aldığı sırada aniden dengesini kaybetti.

TALAŞ SİLOSUNA DÜŞTÜ

Dengesini kaybeden Yasin T., yüksekten silonun içine düştü. Durumu gören diğer çalışma arkadaşlarının hemen haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede silonun içine düşen Yasin T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Edirne'de iş cinayeti! Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdiEdirne'de iş cinayeti! Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Konya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdiKonya’da iş cinayeti! Forkliftin altında kalarak can verdi

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, Yasin T.'nin cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı. Cenaze, otopsi işleminin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

