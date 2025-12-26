Edirne'de iş cinayeti! Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde dün doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle gevşeyen toprağın kanal içerisindeki işçilerin üzerine çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.

Doğal gaz çalışması sırasında toprak kaydı! 3 işçi yaralandı

BİR İŞÇİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve mesai arkadaşlarının çabasıyla toprak altından çıkarılan Mehmet Yağcı, İ.M.E., A.Y. ve M.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 50 yaşındaki Mehmet Yağcı, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı diğer 3 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SORUMLULAR GÖZALTINDA

Olayın ardından güvenlik önlemleri ve çalışma şartlarındaki ihmaller mercek altına alındı. Polis ekipleri, kazada sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen taşeron firma ustabaşısı A.E., şantiye şefi H.B. ve müteahhit A.K.’yi gözaltına aldı.

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, göçüğün yaşandığı alandaki teknik incelemeler sürüyor.