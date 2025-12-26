Edirne'de iş cinayeti! Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Edirne'de iş cinayeti! Göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde doğal gaz boru hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte ağır yaralanan 50 yaşındaki Mehmet Yağcı, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili şantiye şefi ve müteahhidin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Mescit Mahallesi’nde dün doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle gevşeyen toprağın kanal içerisindeki işçilerin üzerine çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı.

BİR İŞÇİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve mesai arkadaşlarının çabasıyla toprak altından çıkarılan Mehmet Yağcı, İ.M.E., A.Y. ve M.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 50 yaşındaki Mehmet Yağcı, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı diğer 3 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

edirne-1.jpg

SORUMLULAR GÖZALTINDA

Olayın ardından güvenlik önlemleri ve çalışma şartlarındaki ihmaller mercek altına alındı. Polis ekipleri, kazada sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen taşeron firma ustabaşısı A.E., şantiye şefi H.B. ve müteahhit A.K.’yi gözaltına aldı.

boru-dosenirken-meydana-gelen-gocukte-ya-1080626-320731.jpg

Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, göçüğün yaşandığı alandaki teknik incelemeler sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

