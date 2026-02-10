Taksim’de turistin paraları yere saçıldı, esnaf sitem etti: 'Teşekkür bile etmedi, saçını tarayıp gitti'

İstanbul Beyoğlu’nda yolda yürüyen bir turist kadının çantasından düşen paralar, sokaktaki esnaf tarafından toplandı. Yaklaşık 10 bin lira ile yere düşen tarağı da esnaftan alan kadın, saçını taradıktan sonra yoluna devam etti. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Balkondan atlamak isteyen kadın düşüp yaralandı

Olay, dün saat 23.15 civarında Taksim’de gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde sokakta yürüyen turist kadının çantasındaki paralar rüzgarın etkisiyle etrafa saçıldı. Paraları fark eden esnaf, yardıma koştu. Kadın, uyarı üzerine geri dönerek esnafın yardımıyla yaklaşık 10 bin lirasını aldı ve en son yere düşen tarağını da alarak saçını taradıktan sonra ayrıldı.

'TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ, SAÇINI TARAYIP GİTTİ'

Olayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Murat Can, “Akşam saat 23.00 sıralarında biz mekanda çalışıyorduk, kapıda duruyorduk. O sırada yabancı uyruklu bir kadın yoldan geçerken çantasından paralar etrafa saçıldı. Biz de esnaf olarak paraları toplayıp kendisine verdik. Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son tarağını da bizden aldı. Sonra saçını tarayıp gitti" ifadelerini kullandı. (DHA)