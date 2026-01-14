Tadilattaki 5 katlı bina çöktü!

Armutalan Mahallesi'nde meydana gelen olay, saat 13.30 sıralarında yaşandı. Binanın çökmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, çökme anında otel içerisinde kimsenin bulunmadığı teyit edildi.

KOMŞU BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, yıkılan binanın hemen arkasında yer alan bir diğer apart otel de güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Ekipler, enkaz altında herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla termal cihazlarla ve arama kurtarma köpekleriyle tarama faaliyetlerini sürdürdü.

Koç Holding 10 yıl sonra kavuşuyor! Milyonlarca dolar harcadı

İNCELEME BAŞLATILDI

Marmaris Belediyesi ve ilgili bakanlık yetkilileri, binanın çökme nedenini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı. Tadilat sırasında binanın taşıyıcı kolonlarına müdahale edilip edilmediği veya yapısal bir yorgunluk olup olmadığı araştırılıyor.