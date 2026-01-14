Koç Holding 10 yıl sonra kavuşuyor! Milyonlarca dolar harcadı

Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, Antalya turizminde bir dönemin simgesi olan ve merhum iş insanı Vehbi Koç’un hatırasını taşıyan Divan Talya Oteli’ni yeniden hizmete açmak için gün sayıyor.

100 MİLYON DOLAR HARCANDI

Antalya’nın ilk 5 yıldızlı oteli olma ünvanıyla hafızalara kazınan tesis, yaklaşık 10 yıldır devam eden hukuki süreçlerin ve kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından kapılarını misafirlerine açmaya hazırlanıyor. 2021 yılında tamamen yıkılarak aynı arazi üzerinde "premium" standartlarda sıfırdan inşa edilen lüks otel için bugüne kadar harcanan tutarın 100 milyon doları aştığı tahmin ediliyor.

Sekiz yıl süren mahkeme onay sürecinin ardından başlayan inşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. Divan Otelleri yetkilileri, titizlikle yürütülen modernizasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte otelin Nisan ayında görkemli bir dönüş yapacağını duyurdu.

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. tarafından işletilecek olan dev tesis için son olarak 20 milyon dolarlık ek bir bütçe daha ayrılırken, Koç Grubu bu dev projeyi finanse etmek adına tahsisli sermaye artırımı kararı alarak yatırıma verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Bölge turizmine yeni bir soluk getirmesi beklenen Divan Talya, hem tarihi mirası hem de modern lüks anlayışıyla Antalya’nın yeni cazibe merkezi olmaya aday görünüyor.