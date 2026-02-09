Tabancasını temizlerken kendini vuran polis memuru yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Sakarya'da görevli polis memuru, evinde tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan 36 yaşındaki Umut Sıbıç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Hendek ilçesinde görevli polis memuru 36 yaşındaki Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Bayraktepe Mahallesi’nde gerçekleşti. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Sıbıç, evinde silahını temizlerken tabanca kazara ateş aldı. Göğsüne mermi isabet eden ve bir çocuk babası olan Sıbıç ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesini duyan komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sıbıç, Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

