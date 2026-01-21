Susurluk’ta yük treni alev alev yandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yük treninin lokomotifinde yangın çıktı. Olay, Susurluk'a bağlı Ömerköy ve Gökçedere mahalleleri arasındaki hatta meydana geldi.

TCDD'YE AİT YÜK TRENİNDE YANGIN

Bandırma'dan Afyon'a sefer yapan TCDD 33376 sefer sayılı yük treninin DE 36 015 numaralı lokomotifi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının lokomotifin makine, yağ ve elektrik sistemlerinde oluştuğu belirlendi.

İTFAİYE 3 SAATTE SÖNDÜRDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Trenin seyriyle ilgili detaylar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.