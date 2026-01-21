Susurluk’ta yük treni alev alev yandı

Susurluk’ta yük treni alev alev yandı
Yayınlanma:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yük treninin lokomotifinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir yük treninin lokomotifinde yangın çıktı. Olay, Susurluk'a bağlı Ömerköy ve Gökçedere mahalleleri arasındaki hatta meydana geldi.

İspanya’daki tren faciasında ölü sayısı 42'ye çıktıİspanya’daki tren faciasında ölü sayısı 42'ye çıktı

TCDD'YE AİT YÜK TRENİNDE YANGIN

Bandırma'dan Afyon'a sefer yapan TCDD 33376 sefer sayılı yük treninin DE 36 015 numaralı lokomotifi, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının lokomotifin makine, yağ ve elektrik sistemlerinde oluştuğu belirlendi.

42 kişinin öldüğü kazanın yası sürerken... İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var42 kişinin öldüğü kazanın yası sürerken... İspanya'da bir tren kazası daha! Ölü ve yaralılar var

İTFAİYE 3 SAATTE SÖNDÜRDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Trenin seyriyle ilgili detaylar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:AA

Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Türkiye
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti
Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal hayatını kaybetti
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı