Suriye sınırındaki baskında 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 638’i gümüş ve bronz sikke, 6’sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi.

Şanlıurfa Ceylanpınar'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, büyük miktarda tarihi eser ele geçirildi. Suriye sınırına yakın bir noktada düzenlenen operasyonda toplam 2 bin 644 parça eser bulundu.

Gaziantep’te tarihi eser operasyonu! 3 şüpheli yakalandıGaziantep’te tarihi eser operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu belirlenen adrese baskın yapıldı.

Operasyonda 2 bin 638 adet gümüş ve bronz sikke ile 6 adet süs eşyası ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler koruma altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

