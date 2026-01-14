Suriye sınırındaki baskında 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 638’i gümüş ve bronz sikke, 6’sı süs eşyası olmak üzere toplam 2 bin 644 adet tarihi eser ele geçirildi.