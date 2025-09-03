Sultangazi’de park halindeki otomobil yandı

Yayınlanma:
Sultangazi’de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın dün gece saat 03.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi E Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

