Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu bu hafta İstanbul Emniyetini dinleyecek

Meclis’te dikkat çeken sunumda, İstanbul’da çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin güncel verilerin, suç profillerinin ve son yıllarda artan şiddet olaylarının nedenlerinin ele alınması bekleniyor. Gazeteci Eray Görgülü'nün haberine göre, emniyet yetkililerinin, özellikle çocuk yaştaki faillerin karıştığı cinayetler, bıçaklı saldırılar ve organize suç bağlantılarına dair tespitlerini milletvekilleriyle paylaşacağı öğrenildi.

GÜNGÖREN CİNAYETİ GÜNDEMDE

Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından öldürülmüş, olay “suça sürüklenen çocuklar” tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

DÜZENLEME SON PAKETTEN ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan çocuk suçlulara yönelik cezaları ağırlaştıran düzenlemeler, son yargı paketinden çıkarılarak Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’na bırakılmıştı. Yasal düzenlemenin, komisyonun raporunu tamamlamasının ardından gündeme gelmesi bekleniyor.

17 yaşındaki Atlas'ın ölümünde 'geç müdahale' iddiası: Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt geldi!

SÜREÇ AĞIR İLERLİYOR

Komisyonun bir ayda beş toplantı yapmasına rağmen henüz somut bir yasal adım atılmaması eleştirilere neden oluyor. Uzman dinleme sürecinin uzaması, bu süre zarfında çocukların karıştığı ağır suçların ve cinayetlerin devam etmesi nedeniyle kamuoyunda “daha kaç olay yaşanacak” sorusunu gündeme getiriyor.