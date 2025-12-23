Sosyetenin ünlü ismi uykusunda öldü! Son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’de, sosyetenin ünlü isimlerinden biri olan Leyla Mizrahi, gece, uykusunda geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata veda etti. İş dünyasının tanınan aileleri arasında yer alan Özgörkey ailesi, Leyla Mizrahi'nin beklenmedik ölümü ile sarsıldı.

Sosyete bu ölümle sarsıldı: 32 yaşında yatağında ölü bulundu

İş insanı Cemal Özgörkey’in yeğeni, Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi henüz 32 yaşındaydı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Leyla Mizrahi, 6 ay önce doğum yapmış ve sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmişti. Genç kadının cenaze namazı, geçtiğimiz gün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılındı.

Tabutu çok sevdiği beyaz papatyalara sarılan Leyla Mizrahi’nin eşi gözyaşlarına boğuldu, annesi Özlem Özgörkey Adalı ise feryat etti. Cenaze törenine sosyeteden birçok isim katıldı

“LEYLA MİZRAHİ'Yİ YİTİRMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ”

Kılınan namazın ardından Leyla Mizrahi, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi tarafından yayınlanan taziye ilanında, "Zamansız ve erken kaybımız Leyla Mizrahi'yi yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her daim sevgi ve özlemle kalbimizde yaşatacağımız Leyla’mızın mekânı cennet, ruhu şâd olsun” ifadelerine yer verilmişti.