Son kullanma tarihi değiştirilmiş cipslere el konuldu

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine kentteki bir markette denetim yaptı. Yapılan denetimde markette cipslerin son kullanma tarihini gösteren etiketin sonradan yapılan ekleme ile değiştirildiği tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından son kullanma tarihi geçmiş 72 paket cipse el konuldu. Cipsler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletme sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.