Son kullanma tarihi değiştirilmiş cipslere el konuldu

Yayınlanma:
Sivas'ta bir markette yapılan denetimlerde, son kullanma tarihleri değiştirilmiş 72 paket cipse el konulurken, market sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine kentteki bir markette denetim yaptı. Yapılan denetimde markette cipslerin son kullanma tarihini gösteren etiketin sonradan yapılan ekleme ile değiştirildiği tespit edildi.

O dürümcünün kapısına kilit vuruldu! Ürünlere el konulduO dürümcünün kapısına kilit vuruldu! Ürünlere el konuldu

Zabıta ekipleri tarafından son kullanma tarihi geçmiş 72 paket cipse el konuldu. Cipsler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletme sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak, tüketici haklarını gözetmek ve etik ticaret anlayışını desteklemek öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda yapılan denetimler aralıksız devam edecek olup, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve iş birliği bizler için büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak:DHA

