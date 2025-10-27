Son dakika | Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

"Siyasal casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kampanya yöneticisi Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

“Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu”…



Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi.



Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.



Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da… October 26, 2025

'UMUDUNUZU YİTİRMEYİN CESARETLE BAŞARACAĞIZ'

Sosyal medya platformu Twitter (X) platformunda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: