Son dakika | Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika | Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "siyasal casusluk" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

"Siyasal casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kampanya yöneticisi Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile birlikte hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.

Son dakika | İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında kararSon dakika | İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında karar

Son dakika | İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den açıklamaSon dakika | İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den açıklama

'UMUDUNUZU YİTİRMEYİN CESARETLE BAŞARACAĞIZ'

Sosyal medya platformu Twitter (X) platformunda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"“Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu”…

Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi.

Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.

Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Türkiye
Son dakika | İmamoğlu hakkında tutuklama kararının ardından Özgür Özel'den açıklama
Son dakika | İmamoğlu hakkında tutuklama kararının ardından Özgür Özel'den açıklama
Son dakika | İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında karar
Son dakika | İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında karar