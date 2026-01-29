Son Dakika | TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rafineride bulunan işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.

TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDE PATLAMA

Akşam saatlerinde TÜPRAŞ İzmit rafinerisindeki akaryakıt tankı sahasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edilirken, patlama sonrası yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı görüntülendi.

CAN KAYBI YOK

Yangının kontrol altına aldındığı belirtirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının meydana gelmediği öğrenildi.

Halk TV yayınına konuk olan CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, ilk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybına rastlanılmadığını ifade ettti.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Patlama ile ilgili açıklama yapan TÜPRAŞ, bölgedeki yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Şirketin açıklamasında şunlara yer verildi: