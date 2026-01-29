Son Dakika | TÜPRAŞ rafinerisinde patlama

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, işçilerin tahliye edildiği belirtildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rafineride bulunan işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.

TÜPRAŞ RAFİNERİSİNDE PATLAMA

Akşam saatlerinde TÜPRAŞ İzmit rafinerisindeki akaryakıt tankı sahasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edilirken, patlama sonrası yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı görüntülendi.

patlama.jpg

CAN KAYBI YOK

Yangının kontrol altına aldındığı belirtirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının meydana gelmediği öğrenildi.

Halk TV yayınına konuk olan CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, ilk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybına rastlanılmadığını ifade ettti.

Kahramanmaraş'ta doğal gaz hattında patlama!Kahramanmaraş'ta doğal gaz hattında patlama!

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Patlama ile ilgili açıklama yapan TÜPRAŞ, bölgedeki yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Şirketin açıklamasında şunlara yer verildi:

  • “İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21:30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup, teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

