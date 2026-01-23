Son Dakika | TSK'dan ihraç edilen bir teğmenin ihracına mahkemeden iptal kararı

Ankara Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'te düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı yemin töreninde kılıçlı yemin ettikleri için hedef gösterildikten sonra ihraç edilen teğmenlerle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

İhraç edilen teğmenlerden Bakan Güler'e zehir zemberek sözler: Bizi sahipleneceğiniz yerde iftira atıyorsunuz

İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Teğmen Deniz Demirtaş’ın 'TSK’dan ihraç' kararına karşı Ankara 21. İdare Mahkemesi'nde açtığı davada karar çıkı. Mahkeme, Deniz Demirtaş'ın ihraç kararının iptaline hükmetti.

Mahkemenin, Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

"“Hizmete engel davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle tesis olunan "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16/01/2025 tarih ve 2025/23 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan; hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanan işlemler nedeniyle parasal haklardan kaynaklı zararların tazmini Anayasa'nın 125. maddesi gereğince zorunlu olduğundan, davacının dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının (sigortalı çalışmalarından kaynaklı elde ettiği kazançları da dikkate alınmak suretiyle) hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece tazmin edilmesi gerekmektedir."

DİĞER TEĞMENLERİN DAVALARI NE DURUMDA?

İhraç edilen diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar'ın ihraç kararına ilişkin açtıkları davalar henüz sonuçlanmadı.

Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin bu iptal kararının, diğer teğmenlerin iptal talepli davalarda emsal olması bekleniyor.

Kılıçlı yemin ettikleri için hedef gösterildikten sonra TSK'dan ihraç edilen teğmenler

NE OLMUŞTU?

Ankara Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'te düzenlenen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı yemin töreninin sonunda, mezun olan teğmenler kılıçlı yemin etmiş ve "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atmıştı.

Teğmenlerin kılıçlı yemini, ordu geleneği olmasına rağmen, iktidara yakın basın kurumları ve sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti.

Tepkiler üzerine Teğmenler dönem birincisi Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş TSK'dan ihraç edilmişti.