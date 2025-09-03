Son dakika |Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip'teki hastanelere sevk etti. İçerisinde 43 yolcu ile sürücülerin bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a gitmekte olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.