Son dakika | Özgür Çelik'ten dava çıkışı ilk açıklama

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “oylamaya hile karıştırma” iddiası ile açılan ceza davasında ikinci duruşma Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 12 kişi yeniden hakim karşısında.

İsimler, seçim sürecine hile karıştırmakla suçlanıyor. Savcılık, 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.

CHP Kurultayı ceza davası başladı

ÖZGÜR ÇELİK DURUŞMA ÇIKIŞI KONUŞTU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamasında şunları söyledi:

"Çok kıymetli basın emekçileri. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Parti Meclisi üyemiz Baki Aydöner, Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve bir bölüm yol arkadaşlarımızın yargılandığı kurultay davası için şu anda Ankara Adliyesindeyiz.

Bu yargılamaya konu olan Kurultayımız 4-5 Kasım 2023’te gerçekleşmişti. 38. Olağan Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 812 oy olarak seçildi. Devam eden süreçte ilçe seçim kuruluna ya da YSK’ya yasal süresi içinde hiçbir itiraz yapılmadı.

Parti seçimlerinde tek yetkili organ İlçe Seçim Kurulları ve seçim hâkimleri ve YSK’dır. 2 günlük itiraz süresi tamamlanana kadar hiçbir itiraz olmadığı için Özgür Özel mazbatasını aldı ve göreve başladı. Daha sonra ne oldu?

CHP Kurultayına birinci dava 14 Şubat 2025’te açıldı. İstanbul Kurultayı’na birinci dava 19 Mart 2025’te açıldı. Bu tarihler çok önemli tarihler. CHP’nin büyük kurultayı 2023’te gerçekleşti. Dava 14 Şubat 2025’te açılıyor. Yani CHP’nin büyük kurultayından bir buçuk yıl sonra.

Şimdi bu davada şikâyetçi olan, tanık olarak ifadeleri alınan insanların bir bölümü Kurultay delegesi, bir bölümü belediye başkanlığı için adaylık başvurusu yapmış isimler. Bir tanesi de aday olmuş ama seçimi kaybetmiş birisi.

Şimdi aradan 1 buçuk yıl geçtikten sonra bu isimler de çok açık ve net olarak taraf olduklarını zaten iddianamede ifade ediyorlar. Kurultayın üzerinden 1 buçuk yıl geçtikten sonra, aday olup seçim kaybettikten sonra ya da başvuru yapıp aday gösterilmedikten sonra verilen ifadelerle kongrelere, kurultaylara davalar açılırsa ne olur? Ülkemizde futbol kulüpleri, siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri seçimler yapıyorlar.

Şimdi açıkça taraf olduğunu beyan etmiş isimlerin ifadeleriyle kongrelere, kurultaylara davalar açılırsa, kayyumlar atanırsa, butlan tartışmaları olursa, bu ülkemizde şimdiye kadar yapılmış bütün seçimleri kaosa sürüklemez mi?"