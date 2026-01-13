CHP Kurultayı ceza davası başladı

CHP’nin 38. Kurultayı’ndaki "şaibe" iddialarıyla ilgili davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay’ın da yer aldığı 12 kişi yeniden hâkim karşısında. Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla dava dosyasında yer aldı.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “oylamaya hile karıştırma” iddiası ile açılan ceza davasında ikinci duruşma Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 12 sanık yeniden hâkim karşısında.

Sanıklar, seçim sürecine hile karıştırmakla suçlanıyor. Savcılık, 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediyor.

Davanın mağduru olarak dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk duruşmaya katılmamıştı. Eksiklerin tamamlanması için 4 Kasım’da ertelenen duruşma, 13 Ocak 2026 tarihinde yeniden görüldü.

İMAMOĞLU SEGBİS İLE BAĞLANDI

Duruşma, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner’in savunmasıyla başladı. Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU TEKLİF ETTİ

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; kurultay ceza davasına Segbis ile bağlanan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı, 38’inci Olağan Kurultay’da da Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu savunmasını tamamladı.

İmamoğlu, “Kurultay sürecinde benim kurultaya divan başkanı olarak gösterilmemin tarafıma teklif eden de önceki genel başkanımız sayın kemal kılıçdaroğlu'dur” dedi.

Tanık beyanlarına ilişkin de konuştu; “Sözde tanık olarak sunulan gerçekte tanıklık vasfı bulunmayan her seferinde farklı dosyalarda sahneye çıkarıldığını görüyoruz. Bu akıldan dışı beyanları kimlerin ezberlettiği hangi odakların bu kişilere yol tarif ettiği neden sorgulanmamaktadır gerçekten bu günü geldiğinde sorgulanacaktır.” İfadelerini kullandı.

İmamoğlu, kurultay günü Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı. “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler kamuoyuna da yansıdığı üzere herhangi bir çekilme durumu da söz konusu olmamıştır.” Dedi.

İmamoğlu suçlamaların tümünü reddederek savunmasını tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

