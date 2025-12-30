İstinafın CHP Kurultayı kararının anlamı nedir? CHP'nin avukatı iki ihtimali açıkladı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali talebiyle açılan davada, yerel mahkemenin kararını usulden kaldırarak dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.

Söz konusu kararın ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Parti avukatı Çağlar Çağlayan, "Bir kurultayın iptali için açılan davalar vardı, bir de İstanbul İl Kongresi’nin iptali için. İstanbul il kongresi için İstanbul'da açılan davalar birden fazla. Bunların ilk iki tanesinde İstanbul mahkemeleri, ‘Ankara Mahkemesi yetkilidir. Ankara mahkemeleri bakabilir bu davalara’ demişti. Onun nedeni de genel merkezin Ankara'da olması.” ifadelerini kullanarak en doğru kararı İstanbul mahkemelerinin verdiğini söyledi.

“Ankara'ya geldi, bu iki dava Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleşmişti. Sonradan İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yine İstanbul İl Koongresi’nin iptali için açılan davada yetkilisizlik vermemişti mahkeme. Daha önce açılmış Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi ile de birleştirmemişti, biz ‘birleştir’ demiş olmamıza rağmen.” açıklamasında bulunan Çağlayan, Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin eylül ayında bir tensip zaptı kurduğunu ifade etti.

Çağlayan, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ‘Taraflara Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince beyanlarında bulunmak üzere iki haftalık süre veriyorum.’ diyerek duruşmayı 11 Eylül'e ertelediğini ve.11 Eylül'deki duruşmada davayı reddettiğini bildirdi.

“DOSYA İKİ NEDENLE GERİ GÖNDERİLDİ”

Sözlerinin devamında İstanbul İl Başkanlığı’nın davayı takip etme hakkı olmadığı için İstanbul İl Başkanlığı yönünden ehliyet yönünden davanın reddedildiğini söyleyen Çağlayan, "Genel Merkez yönünden esastan reddetti, ‘Burada butlan yoktur’ dedi. Şimdi ise şöyle bir durum söz konusu.” dedi.

Çağlayan, “Bir kere şunu söyleyeyim: Karar uzun ama kararın son iki sayfası gerekçe. Ondan önceki kısımlar daha önce olmuş şeylerin ve tarafların dilekçelerinin özetlenmiş hali. Kararda şöyle söylüyor: ‘Birincisi davacı vekili bir mazeret vermiş ve eke bir sağlık raporu koymuş. Bu tür durumlarda sağlık raporu varken, ilk defa da böyle bir mazerette bulunmuşken bu mazereti biz geçerli bir mazeret olarak görüyoruz. Bir defa da olsa kabul edip bir duruşmayı atabilirdim bir seferlik.’” ifadelerine yer verdi.

Mahkemenin ikinci gerekçesini de aktaran Çağlayan, ”İkinci gerekçe olarak da şöyle bir şey söylemiş: ‘Sen taraflara beyanda bulunması için iki haftalık süre verdin. Ama duruşma iki haftadan daha kısa bir sürede oldu. Taraflara süre verdiysen o süreyi beklemen gerekirdi. Sadece bu nedenlerle dosyayı geri gönderiyorum. Bu eksikliği tamamla. Yeniden kararını ver.’ dedi.

İKİ İHTİMALİ AKTARDI!

Dosyanın mahkemeye geri geleceğini belirten Çağlar Çağlayan, “Mahkeme bize yeni bir duruşma günü verecek. Çünkü önceki işlemler tamamlandı artık. Biz tekrar duruşmaya çıkacağız. İki şey olabilir duruşmada. Mahkeme daha önceden zaten delilleri değerlendirip davayı reddetti. İstinaf mahkemesi de delil değerlendirmesiyle ilgili bir beyanda bulunmadığı için delilleri farklı yönde değerlendireceği bir durum yok.” ifadelerini kullandı.

Çağlayan, 2 muhtemel senaryoyu aktararak şu ifadelere yer verdi:

“Yani ya davayı reddedecek yine ya da şöyle yapabilir: Bu karardan sonra biz İstanbul Olağan İl Kongresi’ni yaptık. ‘CHP bu süreç içerisinde olağan kongreyi tamamladığından dava konusuz kalmıştır’ diyebilir. Burada şöyle bir tehlike görmüyoruz: Yeniden davayı ele alıp, delillere bakıp ben ‘Bu sefer kararımdan vazgeçtim. Şimdi kabul ediyorum’ demeyecektir. Çünkü Bölge Adliye Mahkemesi, 'Senin kararın esastan yanlış, delilleri tekrar değerlendir' dememiş.”

“GÜRSEL TEKİN’İ MUHATAP ALMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

"Çağrı heyetinin avukatının verdiği dilekçenin kararda yer alması nedeniyle kayyum atanan Gürsel Tekin tanınmış olur" görüşlerinin kendisine hatırlatılması üzerine Çağlayan, "Öyle bir şey yok. İstinaf mahkemeleri bir karar verirken şöyle yaparlar: Kendilerine gelmiş bütün dilekçeleri kararlarında özetlerler. Bunun nedeni de şu, istinaf mahkemesi, 'Ben bana gelen dosyayı doğru düzgün inceliyorum. Bana gelen dilekçelere baktım. İçinde ne yazdığını biliyorum. Bunlara göre de karar veriyorum' demek istiyor.” sözlerini sarf etti.

Çağlayan, “Gürsel Tekin de bir dilekçe gönderdiği için onu da koymuş oraya. Ama gerekçe kısmında, 'eksiklikleri tamamla' dediği kısımda ve sonuç kısmında Gürsel Tekin ile ilgili bir şey demiyor. Zaten 'davacıların talebinin kabulüyle kararın kaldırılması' diyor. Bizim davacılarımız Savaş Aras ile Levent Çelik, Gürsel Tekin davacı değil.” diyerek “Haliyle mahkemenin Gürsel Tekin'i muhatap aldığı, onun talepleri nedeniyle kararı kaldırdığı söylentisi gerçek değil. Öyle bir şey yok." ifadelerine yer verdi.

“İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKAR”

"Ama şu aşamada kayyumu da etkilemez bu kayyumla ilgili bir karar da değil. Kayyum da çünkü İstanbul'daki mahkemeyle ilgili bir konu. Şimdi Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tensip zaptını kurmasını bekleyeceğiz.” sözlerini sarf eden Çağlayan, “Birkaç gün içinde muhtemelen kuracaktır. Biz bu karardan UYAP'tan haberdar olduk, karar henüz tebliğ olmadı. Çok uzun olmayan bir süre içerisinde yeniden bir duruşma yaparız.” dedi.

Çağlayan sözlerinin sonunda yeniden toplanacak bir delil olmayacağına dikkat çekerek “Tek endişemiz bu noktada kirli bilgi yayılması olur. Eğer ilk yapacağı duruşmada karar vermezse seçim kurulundan kongrenin sonuçlarını ayrıca isteyebilir. Normalde onu da beklemesine gerek yok. Sarkarsa o yüzden sarkar, yoksa sarkmaz. İlk duruşmada karar çıkar" ifadelerini kullandı.