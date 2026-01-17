Son Dakika | Öldürülen Atlas'ın annesini tehdit edenlere soruşturma

İstanbul Güngören’de, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 'yan baktın' kavgasında öldürülmesinin ardından annesine ölüm tehditleri geldi.

Atlas Çağlayan’ın ölümünün ardından ailesine gönderilen tehdit mesajları nedeniyle savcılık harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şahısların yakalanması için talimat verildiğini bildirdi. Başsavcılık, şu açıklamayı yaptı:

“14.01.2026 günü İstanbul / Güngören ilçesinde öldürülen 2009 doğumlu A.Ç'nin aile bireylerine yönelik, olay sonrası gönderildiği anlaşılan tehdit mesajları üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve fail tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan şu tehdit mesajı gönderilmişti:

“Bugün tehdit mesajları almaya başladım. Mesajlarda aynen şu yazıyor, ‘Oğlun Atlas’ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.’ Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim.”

17 yaşındaki Atlas'ın ölümünde 'geç müdahale' iddiası: Sağlık Müdürlüğü’nden yanıt geldi!

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir kafede çıkan tartışma sonucu; 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı bıçakla göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan E.Ç., suç aletiyle birlikte gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Acılı anne Gülhan Çağlayan, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

“Atlas’ım için adalet istiyorum. Oğlum her gün gittiği kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunu yapanlar 15 yaşında ama çocuk değiller; 15 yaşında caniler. Ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür bunun cezasını çeksinler.”

AYNI KADERİ PAYLAŞAN İKİ ACILI ANNENİN MESAJLARI KAHRETTİ

Olay, 2023’te Kadıköy’de benzer şekilde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’yi hatırlattı. Ahmet’in annesi Yasemin Minguzzi’nin, Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan’a destek mesajı gönderdiği öğrenildi.

Minguzzi kendini tanıttığında, Gülhan Çağlayan şu cevabı verdi:

“İlk aklıma siz geldiniz. Benim de ciğerim yandı sizinle. Şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum.”

Yasemin Minguzzi, Umre ziyareti sonrası Çağlayan’ı ziyaret edeceğini, ailesi için dua ettiğini belirtti.

"BUNLAR NORMAL İNSAN DEĞİLLER"

Anne Gülhan Ünlü DHA'ya şunları ifade etti:

"Destekleri için herkese teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'nin arkamda olduğunu, yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Bu yaştaki çocukların ailelerinin de bu durumdan sorumlu olduğunu düşünüyorum. Eğer aileler kendileri ceza alırlarsa bu korkuyla en azından bizler gibi ailelerin canlarını yakmazlar. Çünkü onlar kendilerini düşünüyorlar, onlar kendi çocuklarını bile düşünmüyorlar. Benim çocuğumun canı yandı, benim çocuğum öldü, benim canım yandı, başka ailelerin canı yansın istemiyorum. O yüzden 10 yıl sonra bu insanlar 25 yaşında olarak çıkacak. 25 yaşında bir insanı hiç zapt edemeyecekler. 15 yaşındaki bir insanı zapt edemeyen, 25 yaşında kim bilir neler yapacak. Bu çok büyük bir tehlike. Bunlar çocuk değiller, bunlar normal insanlar değiller. Bunları halkın içerisine karıştırmayın. Sahip çıkalım çocuklarımıza lütfen"

'YASEMİN MİNGUZZİ İLE GÖRÜŞTÜM ZİYARETE GELECEK'

Gülhan Ünlü, anne Minguzzi'nin ziyarete geleceğini de duyurdu:

"Yasemin Hanım ile görüştüm, yüz yüze de görüşeceğiz. Kendisi müsait olduğu zaman gelecek. Yine aynı vaka kendini parçaladı. Benim oğlumun başına geldi, 24 yıl ya, 24 yıl hiçbir şey değil. Hiç alınan karar o kadar az ki, 24 yıl hangi anneye yeter? O canilere 'insan' bile diyemem, o canilerin gün yüzü görmemesi lazım. Atlas'tan sonra bir başkasının olmasını istemiyorsanız onlara bir daha gün yüzü göstermemeniz gerekiyor. Sadece adalet, tek istediğimiz bu. Adalet yerini bulsun ama zamanında bulsun. Zamanında olmayan adalet, adalet midir diye soruyorum ben burada"

'TEHDİT MESAJLARI KONUSU EMNİYETTE'

Kendilerine yöneltilen tehdit mesajları iddiasına ilişkin konuşan Hala Şaziye Pamuk, şunları ifade etti: