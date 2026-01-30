Son Dakika | Necip Hablemitoğlu suikastında tek tutuklu sanık da tahliye edildi

Necip Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi bugün görülen duruşmasında ara karar verildi.

Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yurtdışı yasağı koşuluyla tahliyesine karar verdi.

HABLEMİTOĞLU DAVASINDA FLAŞ KARAR

Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada flaş bir karara imza atıldı.

Davanın bugün Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında mahkeme, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tahliyesine karar verdi.

Bozkır, başka dosyadan tutukluluk hali olduğu için tahliye olamayacak.

18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

TAHLİYE OLAMAYACAK

Ayrıca mahkeme, Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nde süren Hablemitoğlu'nun 14 Aralık 2017'deki Eskişehir konferans görüntüsü ile katledilmeden önce alışveriş yaptığı Migros marketteki kamera kayıtlarına ilişkin soruşturmanın akıbetinin kendilerine bildirilmesine karar verdi.

Mahkeme, diğer sanıkların adli kontrollerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs 2026'ya ertledi.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞIYDI

Hakkında tahliye kararı verilen Nuri Gökhan Bozkır, suikasttan 20 yıl sonra hazırlanan iddianameyle açılan davanın tek tutuklu sanığıydı.

Bozkır'ın tahliyesiyle birlikte, Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı.

Sanıklardan Enver Altaylı başka bir davadan dolayı tutuklu bulunurken; Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin tutuksuz yargılanıyor.

Diğer sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise firari durumda.