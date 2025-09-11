Son dakika | Murat Çalık hakkında AYM kararı

19 Mart tarihinde İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında AYM'ye tahliye edilmesine yönelik başvuru reddedildi.

"YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUM" DEMİŞTİ

İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve ağır sağlık sorunları yaşayan Çalık, kanser sınırında olduğunu gösteren iki ayrı hastane raporuna rağmen tahliye edilmemesine yönelik, "Adli Tıp Kurumu hiçbir tetkik yapmadan ‘nüks etmez’ diyerek insan hayatını bir cümleyle yok saydı. Yalnızca devletin bana tanıdığı en temel hakkı, yaşam hakkını savunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AYM'NİN GEREKÇESİ: CİDDİ BİR TEHLİKE OLUŞTURDUĞU SÖYLENEMEZ

AYM'nin Çalık hakkında verdiği kararın gerekçesinde şu tespitlere yer verildi:

"Başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelere göre başvurucunun tutukluluk hâlinin devam edilmesinin tedbir kararı verilmesini gerektirecek nitelikte bir durum olarak başvurucunun temel haklarına, özellikle de yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğu söylenemez. Bu noktada Anayasa'nın tutuklu bir kimsenin sağlık gerekçesiyle serbest bırakılması için genel bir zorunluluk

getirmediği hususu da tekrar edilmelidir. Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun tahliyesinin sağlanmasına yönelik Anayasa'nın 19. maddesi kapsamındaki tedbir talebinin bu aşamada reddine karar vermek gerekmiştir. Buna karşılık başvurucu hakkında düzenlenen tıbbi raporlar bir bütün halinde incelendiğinde başvurucunun geçmiş dönemde yaşadığı hastalıkların sağlık açısından oldukça büyük tehlike arz eden hastalıklar olduğu ve bu hastalıkların nüksetmemesi için başvurucunun sağlık durumunun ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli bir takip altında tutulması ve sağlık durumu gerektirdiği tedavi, tetkik ve hastaneye yatırılması da dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması gerektiği açıktır. Açıklanan gerekçelerle, başvurucunun Anayasa'nın 17. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşamının, maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik tedbir kararı vermek gerekmiştir."

"SAĞLIK DURUMU İYİ DEĞİL, SON DERECE RAHATSIZ"

Geçen hafta Çalık'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden Sezgin Tanrıkulu, Çalık'ın cezaevinde tutulmasının insan haklarına aykırı olduğunu ifade etmişti. “Murat Çalık'ın sağlık durumu iyi değil, son derece rahatsız. Bu haliyle cezaevinde tutulması gerçekten yaşam hakkı ihlalidir. Ben buna ‘sağlık hakkı ihlali’ falan demiyorum. Bu, doğrudan doğruya yaşam hakkının ihlalidir ve yaşamına kast edilmiş durumda.”

Çalık’ın neyle suçlandığının hâlâ belli olmadığını hatırlatan Tanrıkulu, “Yaklaşık 6 aydır cezaevinde. Başka bir tedbirle tedavisini sürdürmesi mümkünken ısrarla cezaevinde tutuluyor. Bunun nedeni açık: Düşman ceza hukuku, kan davası ve yaşamına kast ediliyor” ifadelerini kullanmıştı