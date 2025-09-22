Son dakika | MHP'li Belediye Başkanı istifa etti

Son dakika | MHP'li Belediye Başkanı istifa etti
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Yozgat'ın Sorgun ilçesinin Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, istifa kararını kamuoyuna yaptığı bir açıklama ile bildirdi. Ekinci, kararının gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" ifadeleriyle açıkladı. Ekinci, bu kararla birlikte bağımsız bir belediye başkanı olarak devam edeceğini belirtti.

Mustafa Erkut Ekinci'nin açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum.

Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim.

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki; Sorgun'a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla"

ekinci.jpg

"BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTEMİZDEN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

Ekinci'nin istifa açıklamasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden de konuya ilişkin bir bilgilendirme yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz tarafından yapılan açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" ifadeleri kullandı.

