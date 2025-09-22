Son dakika | MHP'li Belediye Başkanı istifa etti

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, istifa kararını kamuoyuna yaptığı bir açıklama ile bildirdi. Ekinci, kararının gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" ifadeleriyle açıkladı. Ekinci, bu kararla birlikte bağımsız bir belediye başkanı olarak devam edeceğini belirtti.

Mustafa Erkut Ekinci'nin açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum.

Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim.

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki; Sorgun'a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla"