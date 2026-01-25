Son Dakika | Mersin'de eylem sonrası ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde yapılan bir eylemin ardından eylemciler ve bir evin balkonundaki baba oğul ile tartışma çıkmasının ardından evden havaya açılan ateş sonucu farklı bir binada bulunan 23 yaşındaki B.A.'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

VALİLİK: OLAY EYLEMDEN SONRA OLDU

Valilik açıklamasında izinsiz olduğu belirtilen gösterinin 20.20 sıralarında dağıldığı söylenirken, olayın bir grubun bir evin bahçesine girmesiyle başladığı kaydedildi.

Valilikten olaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus İlçemiz Gazipaşa Mahallesinde Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır.

'EV SAHİBİ ATEŞ AÇTI'

İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B. A.’ya (2002 Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

'ATEŞ AÇAN KİŞİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI'

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİLİK SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus İlçemiz Gazipaşa Mahallesinde Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından… pic.twitter.com/mvpdylrIeo — Mersin Valiliği (@MersinValiligi) January 25, 2026

Olaya ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, Mersin Valiliği 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.