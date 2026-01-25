Son Dakika | Mersin'de eylem sonrası ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika | Mersin'de eylem sonrası ateş açıldı: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Son dakika... Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan eylem sonrası kalabalık dağılmaktayken bir binadan havaya ateş açıldı. Açılan ateşte farklı bir binada bulunan Suriye uyruklu B. A. isabet alarak yaşamını yitirdi.

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde yapılan bir eylemin ardından eylemciler ve bir evin balkonundaki baba oğul ile tartışma çıkmasının ardından evden havaya açılan ateş sonucu farklı bir binada bulunan 23 yaşındaki B.A.'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

VALİLİK: OLAY EYLEMDEN SONRA OLDU

Valilik açıklamasında izinsiz olduğu belirtilen gösterinin 20.20 sıralarında dağıldığı söylenirken, olayın bir grubun bir evin bahçesine girmesiyle başladığı kaydedildi.

Valilikten olaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında, Tarsus İlçemiz Gazipaşa Mahallesinde Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır.

'EV SAHİBİ ATEŞ AÇTI'

İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip, bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B. A.’ya (2002 Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

'ATEŞ AÇAN KİŞİ VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI'

Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİLİK SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Olaya ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılırken, Mersin Valiliği 1 kişinin öldüğü olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Türkiye
Rahmi Koç'un Haldun Dormen'in cenazesindeki hareketi olay oldu
Rahmi Koç'un Haldun Dormen'in cenazesindeki hareketi olay oldu
Bursa’da su kuyusu faciası: Baba oğul zehirlendi... 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Bursa’da su kuyusu faciası: Baba oğul zehirlendi... 17 yaşındaki genç kurtarılamadı