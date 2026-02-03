Son Dakika | Merkez Bankası'nda üst düzey atamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖZKUL VE KARA ATANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevlerine atandı.

Atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

2 Şubat 2026"