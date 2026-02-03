Son Dakika | Merkez Bankası'nda üst düzey atamalar

Son Dakika | Merkez Bankası'nda üst düzey atamalar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası 4 kuruluşun faaliyet iznini iptal ettiMerkez Bankası 4 kuruluşun faaliyet iznini iptal etti

ÖZKUL VE KARA ATANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına yeni atamalar yapıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevlerine atandı.

Atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma ÖZKUL ve Gazi İshak KARA atanmıştır.
2 Şubat 2026"

a49e5057-halofryauaa6gde.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
Türkiye
Mükremin Gezgin uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Mükremin Gezgin uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Asi Nehri’ne düştüğü iddia edildi: Arama çalışması başlatıldı
Asi Nehri’ne düştüğü iddia edildi: Arama çalışması başlatıldı
Palandöken'de kayakçılara denetim şoku: 228 bin 958 TL idari para cezası uygulandı
Palandöken'de kayakçılara denetim şoku: 228 bin 958 TL idari para cezası uygulandı