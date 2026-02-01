Merkez Bankası 4 kuruluşun faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında önemli bir karara imza attı.

Kararla birlikte dört şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni iptal edildi.

KARAR RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmî Gazete’de yayımlanan son kararlarıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren bazı şirketlerin lisanslarını iptal etti.

4 ŞİRKETİN FAALİYET İZNİ SONLANDIRILDI

Buna göre, Vizyon Elektronik Para Hizmetleri, BSM Ödeme Hizmetleri, Vepara Elektronik Para ile tasfiye sürecinde olan Mypayz Ödeme Kuruluşu’nun faaliyet izinleri sona erdirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Merkez Bankası’nın aldığı bu karar, Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu ve yürürlüğe girdi.