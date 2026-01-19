Son dakika | Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Show TV'den kovuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının kilit ismi eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık 2025’te gözaltına alındıktan sonra 11 Aralık 2025’te tutuklanmıştı.

Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de bulunduğu Can Medya grubuna ise daha önce başka bir soruşturmadan kayyum atanmıştı.

KAYYUM ERSOY'UN ESKİ EŞİ PINAR ERBAŞ'IN İŞİNE SON VERDİ

Uyuşturucu soruşturması devam ederken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kayyum Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş'ın işine son verdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Eski eş ile ilgili haberleri' sunmam istenmediği için görevime son verildi" ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMALARIN ODAĞINDA BEN OLSAYDIM KARŞI TARAFIN İŞİNE SON VERİLİR MİYDİ?"

"Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil" diyen Erbaş, "Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi?" diye sordu.

Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü bir ana haber spikeri olduğum halde, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmam istenmediği için görevime son verildi. Kısa bir izin dönemindeydim. Önce iznim uzatıldı, sonraki süreçte ise aynı yerde işe dönüşümün olmayacağı tarafıma bildirildi. Mağduru bile olmayı içime sindiremediğim bir hikâyenin kurbanı olmayı kabul etmem mümkün değil. Büyük haksızlık… Hukuki ve ahlaki yönden tartışma konusu edilemeyecek bir durumda olmama rağmen, “eski eş” olmanın gerekçe gösterilmesinin; suçun şahsiliği ilkesiyle oluşturduğu tezatı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Meselenin bir de kadın - erkek eşitsizliği boyutu var. Söz konusu suçlamaların odağında bir kadın olarak ben olsaydım karşı tarafın işine son verilir miydi? Soru olarak dile getirdim ama aslında cevabı biliyorum. 15 senelik emek… Stajyerlik, muhabirlik, editörlük ve spikerlik ile devam eden kariyerimde, her basamağı, tüm iş arkadaşlarımın şahitliğinde, mesleki ilke ve ahlak kuralları çerçevesinde, pek çoğumuz gibi binbir mücadeleyle çıktım. Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım. Fakat çok şaşkın ve kırgınım."

"KONU İLE İLGİLİ TEK BİR HABER DAHİ SUNACAK TAKATİM KALMADI" DEMİŞTİ

Erbaş, eski eşi Ersoy'un tutuklanmasının ardından, çok zor bir süreçten geçtiğini ve konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatinin kalmadığını belirterek ekranlara bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, "Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.