Son dakika | Mansur Yavaş’tan provokasyon tepkisi

Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında, YPG yanlısı olduğu ifade edilen kişiler, sınırdaki Türk bayrağına yönelik provokatif bir eylemde bulundu. Grup Türk bayrağını yerinden indirdi. Yaşanan provokasyona ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan sert açıklamalar gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN SERT AÇIKLAMA!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sınır hattındaki provokasyona tepki gösterdi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şanlı Türk bayrağımıza yönelik, terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provokasyonlar, kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yavaş, sözlerini “Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz.” ifadeleriyle noktaladı.

Şanlı Türk bayrağımıza yönelik, terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.



Bu tür provokasyonlar, kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır.



Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 20, 2026

Son Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldi

İLK TEPKİ DEM PARTİ’DEN GELMİŞTİ!

Türk bayrağının indirilmesi provokasyonuna ilk tepki, DEM Parti’den gelirken Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, olaya ilişkin “Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz” ifadelerine yer vermişti.

Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) January 20, 2026

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da olayın bir terör provokasyonu olduğu ifade edilerek “Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur.” denildi.

“Olayla ilgili olarak ilgili kurumlarımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.” denilen açıklamada, “Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.” ifadelerine yer verildi .