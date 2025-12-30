Son Dakika | Kooperatif davasında Tunç Soyer için tutuklu yargılama kararı

İzmir'de, İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki zimmet iddialarına yönelik soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu kişiler hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Soyer ve diğer kişiler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 11 kişi, Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kişiler savcılık ifadelerinin ardından, Sulh Ceza Hakimliği'ne "tutuklama" talebiyle çıkarıldı.

SOYER SEGBİS’LE KATILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kooperatif soruşturması nedeniyle halen Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ifadeleri, mahkeme salonuna sesli ve görüntülü iletişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

TUTUKLU YARGILAMA KARARI

Yaklaşık beş saat süren duruşmanın ardından Sulh Ceza Hakimliği, Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya hakkında "tutuklu yargılama" kararı verdi. Aynı karar, City Construction Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hisselerinin tamamına sahip olan Yıldırım Kuruoğlu ile kooperatif yönetim asil üyesi Burak Bakır hakkında da uygulandı. Şenol Aslanoğlu'nun, İZBETON'a yönelik devam eden ayrı bir kooperatif davasında daha önce tutuklanıp ekim ayında ev hapsi şartıyla tahliye edildiği bilgisi hatırlatıldı.