Son Dakika | Kaymakamlık yasakladı! Zorlu'daki tüm etkinlikler iptal edildi

Son Dakika | Kaymakamlık yasakladı! Zorlu'daki tüm etkinlikler iptal edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanat Merkezi'ndeki tüm etkinliklerin iki gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Beşiktaş Kaymakamlığın açıklamasında şunlar yer aldı:

"İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesinde 10 Şubat saat 21.30’da “SLOUGHTER TO PREVAIL” isimli grup tarafından ve 11 Şubat Saat 21.30’da “BEHEMOTH” isimli grup tarafından düzenlenecek olan konser etkinlikleriyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda;

Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 22. Maddeleri ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesine istinaden;

Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisinde her türlü konser, festival, toplu ve biletli program vb. diğer etkinliklerin 10.02.2026 saat: 00.01’den 11.02.2026 saat: 23.59’a kadar 2 (iki) gün süreyle YASAKLANMASI kararı alınmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Beşiktaş Stadı için ihaleye çıktı: Tek şart açıklandı
Beşiktaş'ın Stadı için açıklama geldi
TFF ihaleye çıktı
Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Türkiye
Taner Çağlı etkin pişmanlıktan yararlandı! "Mehmet Akif Ersoy bir kadını gözüne kestirirse..."
Taner Çağlı etkin pişmanlıktan yararlandı! "Mehmet Akif Ersoy bir kadını gözüne kestirirse..."
Film gibi kuyumcu soygununda dört tutuklama! İki kişi hala firari
Film gibi kuyumcu soygununda dört tutuklama! İki kişi hala firari