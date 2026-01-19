Son dakika | İstanbul'da motokuryelere trafik yasağının biteceği saat belli oldu

Son dakika | İstanbul'da motokuryelere trafik yasağının biteceği saat belli oldu
Son dakika haberi... İstanbul Valiliği kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanan motokuryelerin yarın saat 10.00 itibarıyla yeniden trafiğe çıkabileceğini duyurdu. Kamyonlar ise bugün saat 16.00'dan itibaren trafiğe çıkabilecek.

İstanbul'da dün gece başlayan ve sabahın erken saatlerinde etkisini giderek artıran kar yağışı nedeniyle motokurye ve ağır vasıta araçların trafiğe çıkması valilik kararı ile ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı.

YASAĞIN KALKACAĞI SAAT BELLİ OLDU

İstanbul Valiliği ikinci bir emre kadar yasakların devam edeceğini belirmişti. Valilik bir açıklama daha yaparak yasakların kalktığı saati duyurdu. Açıklamaya göre ağır vasıta araçlar saat 16.00, motokuryeler ise yarın sabah saat 10.00 itibariyle trafiğe çıkabilecek.

KAR BİRDEN BASTIRDI ANA ARTERLER KARLA KAPLANDI

Meteorolojinin uyarılarının ardından megakent karlara teslim oldu. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle zaten yoğun olan trafik, kar yağışı ile birleşince sabahın erken saatlerinde işe gitmek çileye dönmüş, trafik yoğunluğu yüzde 81 seviyelerine kadar çıkmıştı.

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI DA GELDİ

Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken İstanbul Valiliği yarın için uyarıda bulundu. Yarın sabahın ilk saatlerinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü itibarıyla artacağı ancak kent genelinde buzlanma ve don olayının yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

