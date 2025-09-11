Son Dakika | İsrail Suriye'de TSK'yı mı hedef aldı? Açıklama geldi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İsrail’in Suriye'de ve son olarak Katar'da yaptığı saldırılara ilişkin MSB kaynaklarından açıklama geldi.

İsrail’in Suriye'de ve son olarak Katar'da yaptığı saldırılara ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail'in Suriye topraklarında ve Katar’da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail’in Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."







