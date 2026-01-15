Son Dakika | İran'dan göç var mı? MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında, son bir haftada 9 PKK’lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imha çalışmaları da sürdürüldü.

Suriye Harekât Alanlarında, terör örgütlerinin kullandığı tünellerin imhasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, sadece son bir haftada Menbic bölgesinde 4 kilometre uzunluğunda tünel imha edildi. Böylece bugüne kadar Tel Rıfat’ta 302 kilometre, Menbic’te ise 445 kilometre olmak üzere toplamda 747 kilometrelik tünel hattı imha edilmiş oldu.

Son dakika | Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Suriye sınırında

Hudutlarda yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son bir haftada 114 kişi yakalandı, 699 kişinin geçiş girişimi engellendi. Böylece 1 Ocak’tan bu yana yakalanan kişi sayısı 222’ye, sınırı geçemeden engellenenlerin sayısı ise 1.552’ye ulaştı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 8’inci yıl dönümünde yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Bakanlık açıklamasında Gazze’de süren çatışmalara da değinildi. MSB tarafından “Gazze’de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi yönündeki uluslararası beklentiye rağmen, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürmektedir” denildi. Ayrıca, İsrail’in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının barış sürecine zarar verdiği ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı vurgulandı.

ŞAM YÖNETİMİNİN HALEP OPERASYONUNA DESTEK

Suriye’de Halep kentinde yürütülen operasyonlara ilişkin de değerlendirme yapıldı. “Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir” denildi.

Türkiye’nin Suriye politikasına yönelik olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz.”

İRAN'DAN GÖÇ VAR MI?

İran'da günlerden beri hükümete yönelik büyük bir isyan dalgası başladı. Binlerce kişinin öldüğü protestolar nedeniyle Türkiye'ye de bir göç dalgası olabileceği iddia edildi.

MSB de konuya ilişkin açıklamada bulundu. İran sınırının güvenliğine ilişkin bilgilendirmede, 560 kilometrelik hat boyunca “Hudut Namustur” anlayışıyla 7/24 esasına göre görev yapıldığı belirtildi. Bölgede 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulduğu, 380 kilometrelik modüler beton duvar ve 553 kilometrelik hendek kazısının tamamlandığı aktarıldı.

MSB tarafından “Sınırlarımıza yönelik şu anda kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir” denildi.

C-130 İÇİN AÇIKLAMA

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen ve askerlerin şehit olduğu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi uçakla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. MSB tarafından “Uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetleri titizlikle devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

KARA KUVVETLERİ'NDE İHALE SORUŞTURMASI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın taşıma ihalelerine ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da açıklama yapıldı. Tahkikat sonuçlarının MSB Teftiş Kurulu tarafından hazırlanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği belirtildi. Bakanlık, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir” ifadesini kullandı. Son olarak şu vurguda bulunuldu