Son dakika | Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Suriye sınırında

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye sınırındaki iki karakolda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Tokel'in Kilis'in Çıldıroba ilçesinde bulunan 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Soylu Üs Bölgesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

14 Ocak 2026



ZİYARETİN SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARIN ARDINDAN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Tokel'in Suriye'de Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmaların ardından sınırda denetimlerde bulunması dikkat çekti.

HTŞ kadroları tarafından kurulan yeni Şam hükümeti, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan ve SDG'nin kontrolünde olan bölgeleri askeri alan ilan ederek, SDG güçlerinin nehrin doğusuna geçmesini istemişti.

Dün, SDG'nin İHA saldırısı düzenlendiği iddiası üzerine çatışmalar yaşanırken, çatışmaların ilerleyen günlerde şiddetlenmesi bekleniyor.