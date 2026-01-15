Son dakika | Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Suriye sınırında

Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Suriye sınırındaki 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Soylu Üs Bölgesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu duyurdu. Tokel'in Suriye'de Şam ordusu ile SDG arasında yaşanan gerilimlerin ardından sınıra gitmesi dikkat çekti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye sınırındaki iki karakolda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Tokel'in Kilis'in Çıldıroba ilçesinde bulunan 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Soylu Üs Bölgesi’nde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu bildirildi.

ZİYARETİN SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALARIN ARDINDAN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Tokel'in Suriye'de Şam ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmaların ardından sınırda denetimlerde bulunması dikkat çekti.

HTŞ kadroları tarafından kurulan yeni Şam hükümeti, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan ve SDG'nin kontrolünde olan bölgeleri askeri alan ilan ederek, SDG güçlerinin nehrin doğusuna geçmesini istemişti.

Dün, SDG'nin İHA saldırısı düzenlendiği iddiası üzerine çatışmalar yaşanırken, çatışmaların ilerleyen günlerde şiddetlenmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!