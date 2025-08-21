Son dakika | İletişim Başkanlığı’ndan Cumhur reyonu açıklaması!

Yayınlanma:
Güncelleme:
İletişim Başkanlığı tarafından kurulacağı ileri sürülen Cumhur reyonlarına ilişkin açıklama geldi. İletişim Başkanlığı, Cumhur Reyonu kurulacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacağına ilişkin iddialarla ilgili bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek "Bir gazetede “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak “süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak” şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.

ilerisim-baskanligi.jpg

"FİKİR DÜZEYİNDEKİ BİR ÖNERİYİ İFADE ETMEKTEDİR"

Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamanın devamında, “Bahse konu “Cumhur Reyonu” ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.” ifadelerine yer verilirken “Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.” denildi.

cumhur-reyonu.webp

"HERHANGİ BİR PROJE BULUNMAMAMKTADIR"

“Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır.” ifadelerini kullanıldığı açıklamada, “Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır." sözleri aktarıldı.

iletisim-baskanligi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

