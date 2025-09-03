Son Dakika | Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Yalova'dan, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi Balıkesir'in Erdek İlçesi'nin 7 mil açığında parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık bir aydır denizde cansız bedeni aranan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TCG Alemdar tarafından Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı. Yukay'ın cansız bedeni Bandırma'ya götürülecek.

5 AĞUSTOS'TAN BERİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYORDU

İş İnsanı Halit Yunkay, teknesiyle Marmara Denizi'nde yol alırken kaza geçirmiş, teknesi parçalanmıştı. Teknenin parçalarına ulaşılmasının ardından başlatılan Halit Yunkay'ı arama çalışmaları yaklaşık bir aydır devam ediyordu.