Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Son Dakika... Gazeteci Furkan Karabay'ın İBB soruşturması kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Avukat Enes Ermaner, Karabay'ın İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığını söyledi.

HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇLAMASI

Ermaner konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Gazeteci Furkan Karabay İBB Soruşturması kapsamında TCK 217/A maddesi uyarınca Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçlamasıyla şu anda gözaltına alındı."

NE OLMUŞTU

Gazeteci Furkan Karabay, "Cumhurbaşkanı'na hakaret", zincirleme şekilde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamalarıyla 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Karabay, hakkında hazırlanan iddianameyi yırtarak, savunma yapmayı reddetti. Savcı, Karabay'ın üzerine atılı suçlardan hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, Karabay hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası ve tahliye kararı verdi. Furkan Karabay 201 günün ardından Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

