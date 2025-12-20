Son Dakika | Fatih Garipoğlu Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

ÜNLÜLERİ FOTOĞRAFÇISI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması hızını kesmeden devam ediyor.

Daha önce çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş

Ayrıntılar geliyor...