Son Dakika | Fatih Garipoğlu Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

Son Dakika | Fatih Garipoğlu Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Son Dakika | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldıSon Dakika | Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

ÜNLÜLERİ FOTOĞRAFÇISI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması hızını kesmeden devam ediyor.

Daha önce çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

yeni-proje-4.jpg
Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Türkiye
Dekont oyunuyla esnafı dolandırdı: IBAN'a attım dedi kaçtı!
Dekont oyunuyla esnafı dolandırdı: IBAN'a attım dedi kaçtı!
CHP'li Tanrıkulu'ndan Figen Yüksekdağ'a ziyaret
CHP'li Tanrıkulu'ndan Figen Yüksekdağ'a ziyaret